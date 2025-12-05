Polizei sucht Zeugen: Zwei Frauen in Esslingen sexuell belästigt – Betroffene gesucht

1 Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter. Foto: picture alliance/dpa

In Esslingen sind laut Polizei am Donnerstag zwei Frauen unsittlich berührt worden. Die Polizei fahndet nach dem Täter und bittet um Hinweise. Auch eine Betroffene wird gesucht.











Ein 20 bis 30 Jahre alter Mann soll am Donnerstagabend in Esslingen zwei Frauen sexuell belästigt haben. Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann mutmaßlich eine 21-Jährige gegen 18 Uhr an der Bushaltestelle in der Plochinger Straße, Höhe Hausnummer 102, unsittlich berührt. Die Frau sprach den Mann darauf an, woraufhin ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde. Dieser sprach den Unbekannten ebenfalls an und verfolgte ihn zu Fuß in Richtung Lammgarten.

Anschließend wandte sich laut Polizei eine Frau an die 21-Jährige und sagte ihr, dass der Unbekannte auch sie unsittlich berührt habe. Sowohl der Zeuge als auch die zweite Frau sind derzeit noch unbekannt – die Polizei bittet beide darum, sich zu melden.

Wie sah der mutmaßliche Täter aus?

Der mutmaßliche Täter wird als etwa 1,70 Meter groß mit schlanker Figur beschrieben. Demnach war er schwarz bekleidet, trug eine Cargohose mit Taschen und eine Winterjacke mit Fellkragen an der Kapuze. Das Polizeirevier Esslingen fahndet nach dem Mann und sucht Zeugen der Vorfälle. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer: 0711 / 3990-330 entgegen.