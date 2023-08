Unfall mit Rettungswagen in Kirchheim

1 Ein Rettungswagen ist in Kirchheim mit einem anderen Auto kollidiert. Foto: dpa/Nicolas Armer

Mehrere Menschen wurden bei der Kollision eines Rettungswagens mit einem Auto verletzt. Sie ereignete sich am Mittwochabend in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen). Die Polizei ermittelt, für wen die Ampel grün anzeigte, und bittet um Zeugenhinweise.















Im Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn ist am Mittwochabend ein Krankenwagen in Kirchheim mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Die Polizei will nun den Unfallhergang klären und bittet um Zeugenhinweise.

Dem Bericht zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 19.10 Uhr an der Kreuzung Kolbstraße / Henriettenstraße. Dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge ist die 22 Jahre alte Fahrerin des Rettungswagens vom Bahnhof herkommend auf der Kolbstraße in Richtung Henriettenstraße unterwegs gewesen. Die dortige, ampelgeregelte Kreuzung habe sie geradeaus überqueren wollen. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Opel Meriva eines 60-Jährigen gekommen.

Wer hatte Grün?

Beide beteiligten Fahrzeuge waren laut Polizei nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 28 000 Euro. Für den Patienten im Rettungswagen sei ein anderes Fahrzeug angefordert worden, um ihn ins Krankenhaus zu transportieren. Ob er bei dem Unfall verletzt wurde, sei nicht bekannt. Der Opel-Fahrer, die 22-Jährige und ihr 24 Jahre alter Mitfahrer wurden ambulant im Krankenhaus versorgt.

Infrage steht nun offenbar, wie die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Esslingen unter Telefon 07 11 / 3 99 04 20 zu melden.