An einer Kreuzung mit Ampel bei Neuhausen ist am Samstag ein Unfall geschehen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 16.20 Uhr auf der Landesstraße L 1204, die nördlich parallel zur Autobahn 8 zwischen Stuttgart-Plieningen und Ostfildern verläuft. Ein 76-Jähriger wollte, mit seinem Auto aus Richtung Neuhausen kommend, nach links auf die Landesstraße in Richtung Plieningen einbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Transporter eines 60-Jährigen, der bereits auf der Landesstraße in Richtung Ostfildern unterwegs war. Dessen 66 Jahre alte Beifahrerin wurde infolge des Unfalls leicht verletzt und in eine Klinik gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Schaden wird auf 15 000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zu den jeweiligen Ampelphasen machen können, sich unter Telefon 07 11 / 709 13 zu melden.