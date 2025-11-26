Polizei sucht Zeugen: Unbekannter klaut 30.000-Euro-BMW in Nürtingen

1 Die Polizei ermittelt, nachdem in Nürtingen ein BMW gestohlen wurde. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Noch Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen BMW X6 gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.











﻿ In Nürtingen (Kreis Esslingen) haben in der Nacht zum Mittwoch Unbekannte einen BMW gestohlen. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am Morgen kurz nach 6 Uhr, berichtet ein Sprecher der Polizei.

Den Angaben zufolge hatte er sein Auto am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr zuletzt gesehen, als er es am Straßenrand des Rotenbergplatzes in der Braike geparkt hatte.

Den Wert des Autos schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Die Beamten ermitteln nun und bitten Zeugen, die etwas verdächtiges erlebt haben, unter Telefon 0 70 22 / 60 27 00 um Hinweise. Neben den Ermittlungen zum Hergang prüft die Polizei auch die Möglichkeit eines Zusammenhangs mit einem anderen Diebstahl eines BMW X5 vom Gelände eines Autohauses in der Eichendorffstraße in der Nacht zuvor.