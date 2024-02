Polizei sucht Zeugen: Unbekannter fährt in Esslingen Motorrollerfahrerin an und flüchtet

Unbekannter fährt in Esslingen Motorrollerfahrerin an und flüchtet

1 Die Polizei sucht nach dem Unfall nach Zeugen und dem Fahrer des weißen Pkw. (Symbolfoto) Foto: Heiko Küverling/AdobeStock

Ein Autofahrer hat am Dienstag in Esslingen eine Motorrollerfahrerin überholt und beim Einscheren angefahren. Die junge Frau stürzte und wurde verletzt, die Unfallverursacher flüchtete.











Link kopiert

In Esslingen hat am Dienstagnachmittag ein unbekannter Autofahrer eine 21-Jährige auf einem Motorroller angefahren und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht nach dem Unfall in Esslingen nach Zeugen, wie ein Sprecher mitteilt.

Die 21-Jährige fuhr gegen 16.50 Uhr bergauf auf der Zollbergstraße in Richtung Nellingen. In der Linkskurve wurde sie von einem weißen Auto überholt. Dessen noch unbekannter Fahrer scherte dann aber wegen des Gegenverkehrs so ein, dass er die Frau anfuhr. Nach einem Kontakt an ihrem Bein stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich, den ersten Erkenntnissen nach aber nur leicht. Der Unfallverursacher fuhr weiter, mehrere Zeugen kamen der Frau zu Hilfe. die Frau konnte nach dem Unfall selbst nach Hause fahren, von dort aus rief sie die Polizei. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, insbesondere den Personen, die der jungen Frau zu Hilfe kamen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 07 11/709 13 bei den Ermittlern melden.