Polizei sucht Zeugen: Unbekannte zünden Heu in Nürtingen an

Unbekannte zünden Heu in Nürtingen an

1 Foto: picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth

In der Nacht zum Freitag hat ein Unbekannter an verschiedenen Stellen in Nürtingen und Unterensingen Feuer gelegt. Die Feuerwehr konnte schnell löschen, die Polizei sucht und Zeugen.











Die Polizei in Nürtingen ermittelt nach einem unbekannten Brandstifter, der in der Nacht zum Freitag in Nürtingen an zwei Stellen an der Weiherstraße Feuer gelegt haben soll.

Zwischen Mitternacht und 0.30 Uhr meldeten Zeugen an zwei verschiedenen Stellen auf den angrenzenden Wiesen Feuer. Offenbar war dort Heu angezündet worden. Die Feuerwehr konnte schnell löschen, die Polizei bittet nun unter Telefon 0 70 22 / 9 22 40 um Zeugenhinweise.