Polizei sucht Zeugen: Unbekannte zerstören Autoreifen in Esslingen

Unbekannte zerstören Autoreifen in Esslingen

1 Zerstochene Reifen. (Symbolfoto) Foto: imago images/Norbert Millauer

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter in der Neujahrsnacht die Reifen an vier Autos zerstochen hat.











In Esslingen hat ein Unbekannter in mehreren Straße die Reifen geparkter Autos zerstört. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Täter vermutlich in der Silvesternacht zu.

An vier Autos, die in der Neckarstraße, der Plochinger Straße und der Landenbergstraße geparkt waren, stellten die Besitzer jeweils am Mittwochnachmittag fest, dass alle vier Reifen zerstochen worden waren. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07 11 / 3 99 00 um Zeugenhinweise. Zur Höhe des Schadens konnten die Ermittler noch keine Angaben machen.