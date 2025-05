Polizei sucht Zeugen: Unbekannte zerkratzen mehrere Autos in Bonlanden

Unbekannte zerkratzen mehrere Autos in Bonlanden

1 Nach Angaben der Polizei wurde der Lack an mehreren Autos mutwillig zerkratzt. (Symbolfoto) Foto: imago/PhotoAlto

Unbekannte haben zwischen Freitag und Sonntag in Filderstadt (Kreis Esslingen) mehrere Autos zerkratzt und dabei mindestens 12.000 Euro an Schaden angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert

Unbekannte haben am Wochenende in der Hohe Straße in Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) drei geparkte Autos offenbar mutwillig beschädigt. Die Täter haben laut Polizei zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen den Lack eines Mercedes, eines Skoda und eines BMW mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt.

Die beschädigten Fahrzeuge standen in direkter Nähe zueinander, nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf etwa 12.000 Euro. Hinweise auf die Täter gibt es demnach bislang nicht. Unter der Telefonnummer 07 11 / 7 09 13 bitten die Ermittler um Hinweise von Zeugen oder möglichen weiteren Geschädigten.