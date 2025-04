Polizei sucht Zeugen: Unbekannte Einbrecher randalieren in Esslinger Schule

Unbekannte Einbrecher randalieren in Esslinger Schule

1 Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch und sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in Esslingen in eine Schule im Bernhard-Denzel-Weg eingebrochen. Sie zerstörten im Inneren Türen und Scheiben und durchwühlten zudem Schränke und weitere Möbel. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert

In Esslingen sind in der Nacht auf Dienstag Unbekannte in die Schule im Bernhard-Denzel-Weg eingebrochen und haben dabei offenbar beträchtlichen Schaden angerichtet. Die genaue Summe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt, berichtet die Polizei.

Den Angaben zufolge brachen der oder die unbekannten Täter zwischen 19 Uhr am Montag und 6.30 Uhr am Dienstag über ein Fenster in das Schulgebäude eingedrungen. Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf und nutzen dabei laut Polizei „brachiale Gewalt“.

Außerdem wurden Schränke und Schubladen durchwühlt, mehrere Räume mutwillig verwüstet und Scheiben eingeschlagen. Die Polizei ermittelt und bittet Personen, die in der Nacht verdächtige Geräusche gehört oder andere Wahrnehmungen gemacht haben unter der Telefonnummer 07 11 / 31 05 76 81 0 um Zeugenhinweise.