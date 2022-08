1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

In den vergangenen Tagen stehlen Unbekannte mehrere Motorroller im Stuttgarter Stadtgebiet. In einem Fall können Polizisten einen polizeibekannten 14-Jährigen schnappen, sein Komplize ist auf der Flucht.















Link kopiert

Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen mehrere Motorroller im Stuttgarter Stadtgebiet gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, stahlen Unbekannte im Zeitraum zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Samstag, 22 Uhr, in der Silberburgstraße im Stuttgarter Westen einen schwarzen Aprilia-Roller SR50 mit dem Kennzeichen 784-ULX. Der Roller war auf Höhe der Hausnummer 140 geparkt. In der Gleißbergstraße in Bad Cannstatt stahlen Unbekannte im Zeitraum zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 5 Uhr, einen grauen Roller der Marke Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 936-GEE, den sein Besitzer auf Höhe der Hausnummer 10 abgestellt hatte.

Anwohnerin meldet kurzgeschlossenen Roller

In der Köllestraße in Stuttgart-West meldete eine Anwohnerin am Montag gegen 10 Uhr einen Motorroller, bei dem der Motor laufen würde, ohne dass ein Zündschlüssel im Schloss steckte. Polizeibeamte stellten daraufhin den offenbar kurzgeschlossenen Roller sicher. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der blaue Roller des Herstellers Peda und mit dem Kennzeichen 261-UPB zuletzt am Freitag gegen 18 Uhr vom Eigentümer in der Gutenbergstraße gesehen worden war.

In der Schlosserstraße im Stuttgarter Süden beobachtete eine Anwohnerin am Montagvormittag zwei Jugendliche in einem Hinterhof, wie diese an einem schwarzen Piaggio-Roller herumhantierten. Als die Frau die beiden ansprach, gaben sie an, den Roller reparieren zu wollen. Als die Zeugin kurz darauf das Haus verließ, waren die beiden Jugendlichen mit dem Roller verschwunden, in der Hofeinfahrt stand jedoch ein weiterer Motorroller des Herstellers Zhejiang QianJiang, woraufhin die Zeugin gegen 8.30 Uhr die Polizei alarmierte.

Polizei fahndet nach Komplize

Die Beamten stellten fest, dass der Roller gestohlen war. Kurz darauf fanden sie in der Nähe auch den Piaggio-Roller, der offensichtlich aufgebrochen worden war. Die weiteren Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur eines polizeibekannten 14-Jährigen, den sie an seiner Wohnanschrift vorläufig festnahmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ließen sie den Jugendlichen wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere auch zu seinem Mittäter und möglichen weiteren Diebstählen, dauern derzeit noch an.

Der Komplize soll laut Zeugin zwischen 16 und 18 Jahre alt sein und eine schlanke Statur sowie kurze dunkle Haare haben. Er trug ein weißes T-Shirt, einen schwarzen Pullover, der um den Hals gebunden war sowie dunkle Schuhe und eine dunkle Hose. In allen Fällen bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.