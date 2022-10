1 Die Tat ereignete sich gegen 4 Uhr nachts in Stuttgart (Symbolbild). Foto: imago images/Rolf Poss/ via www.imago-images.de

Zwei Männer sollen am frühen Sonntagmorgen eine junge Frau in Stuttgart zunächst geschlagen und dann vergewaltigt haben. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.















Zwei jungen Männer sollen am vergangenen Sonntagmorgen in Stuttgart eine 24-Jährige vergewaltigt haben. Nach Angaben der Polizei war die junge Frau zuvor in der Stadtbahn der Linie U1 unterwegs, wo die beiden Männer ihr bereits aufgefallen sein sollen. Als die 24-Jährige schließlich am Neckartor ausstieg, wurde sie von den Tatverdächtigen verfolgt. Im Bereich der Friedenskirche sollen die beiden Männer gegen 4 Uhr die Frau zunächst festgehalten, geschlagen und schließlich vergewaltigt haben. Die 24-Jährige schlug mit einer Tüte, in der sich Schuhe befanden, auf die Täter ein, woraufhin die Männer von ihr abließen und flüchteten.

Die Unbekannten sollen 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein und hatten dunkle Haare. Sie sprachen gebrochenes Deutsch und hatten helle, lange Jeanshosen an. Einer von ihnen trug einen sogenannten Hoodie, sein Komplize einen Pullover mit Weste. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Telefonnummer: 0711/89905778).