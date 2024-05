Polizei sucht Zeugen: In Plochingen gestohlener Auflieger in Dornstadt wieder aufgetaucht

In Plochingen gestohlener Auflieger in Dornstadt wieder aufgetaucht

1 Die Polizei Esslingen fahndet nach Dieben, die in Plochingen einen Sattelauflieger gestohlen haben (Symbolfoto). Foto: imago/Deutzmann

Im Laufe des Wochenendes wurde im Hafen Plochingen ein Sattelauflieger gestohlen. Wenig später wurde er leer im Alb-Donau-Kreis aufgefunden. Die Polizei bittet um Hinweise.











Unbekannte haben im Laufe des Wochenendes am Plochinger Hafen einen Sattelauflieger gestohlen. Der Auflieger wurde leer in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) aufgefunden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Sattelzug am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Straße Am Rheinkai in Plochingen abgestellt. In dem Auflieger befanden sich mehr als 25 Paletten mit Forst- und Gartengeräten. Als der Auflieger am Montagmorgen abgeholt werden sollte, wurde der Diebstahl bemerkt.

Kriminalpolizei ermittelt

Das gestohlene Fahrzeug konnte noch am Vormittag auf dem ehemaligen LKW-Rastplatz an der B10 bei Dornstadt aufgefunden werden.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde der Sattelzug dort vermutlich in der Nacht auf Samstag abgestellt und in der folgenden Zeit entladen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter hierfür ebenfalls einen Sattelzug oder mehrere Fahrzeuge verwendet haben.

Die Ermittlungen hat inzwischen die Kriminalpolizeidirektion Esslingen übernommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Esslingen unter Telefon 0711/3990-0 oder die Polizei Ulm unter Telefon 0731/188-0 entgegen.