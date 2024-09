Polizei sucht Zeugen in Kirchheim: Zwei Unbekannte sollen Elfjährige angegriffen haben

1 Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall und hofft auf Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Am Donnerstagmorgen ist ein elfjähriges Mädchen vor eine Sporthalle in Kirchheim (Kreis Esslingen) offenbar von zwei Männern angegangen und herumgeschubst worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.











In der Armbruststraße in Kirchheim (Kreis Esslingen) haben am Donnerstagmorgen offenbar zwei unbekannte Männer ein elfjähriges Kind angegangen und herumgeschubst. Als einer der Männer zum Schlag ausholte, versetzte das Kind ihm den Angaben nach einen Tritt und flüchtete auf dem Fahrrad, berichtet eine Sprecherin der Polizei am Freitag.

Demnach hielt sich das Mädchen gegen 8.20 Uhr im Bereich einer Sporthalle und einem Fußweg in Richtung Bismarckstraße auf, als die beider dunkel gekleideten Männer sie unvermittelt angingen. Sie sollen das Kind herumgeschubst haben, bis einer zum Schlag ausholte. Das Mädchen trat den Angreifer, sodass dieser zu Boden ging. Dann flüchtete die Elfjährige auf ihrem Fahrrad in Richtung Bismarckstraße.

Polizei sucht Zeugen – Beschreibung der Angreifer

Die Angreifer waren nach Angaben des Kindes etwa 18 bis 20 Jahre alt. Einer war etwa 1,65 Meter groß und trug eine Gesichtsmaske, durch die nur die Augen zu sehen waren. Außerdem trug er Sweatjacke, Hose und Schuhe in Schwarz. Der andere war etwa einen Kopf größer. Er war ebenfalls in schwarz gekleidet und hatte einen Schnurrbart. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise unter der Telefonnummer 070 21 / 50 10. Insbesondere eine Radfahrerin, die in der Nähe unterwegs gewesen sein soll, wird gebeten, sich an die Ermittler zu wenden.