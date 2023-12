Polizei sucht Zeugen in Esslingen-Rüdern: Einbruchsversuche in mehrere Wohnhäuser

1 Zeugen zu einem Einbruchsversuch in Esslingen-Rüdern sucht die Polizei. Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Unbekannte Täter haben versucht, in mehrere Wohnhäuser im Esslinger Stadtteil Rüdern einzubrechen. Als sie ein Anwohner stellte, sind sie geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.











Mehrere Einbruchsversuche gab es am Freitagabend im Hinteren Holzweg im Esslinger Stadtteil Rüdern. Mutmaßlich dieselben Täter haben versucht, in mehrere Gebäude einzudringen. Gegen 18.30 Uhr bemerkte ein Anwohner, wie zwei Personen verdächtig zwischen den einzelnen Grundstücken umherschlichen. Als der Anwohner die beiden Personen ansprach, ergriffen sie die Flucht in Richtung Eglisweg. Obwohl die Polizei sofort die Fahndung einleitete, haben die Streifenwagenbesatzungen die Täter nicht mehr angetroffen. An einem der betroffenen Wohnhäuser haben die Beamten nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen Einbruchspuren an der Terrassentür festgestellt. Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet. Einer trug eine schwarze Daunenjacke. Mitarbeiter der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort.

Das Polizeirevier Esslingen bittet Zeugen, sich unter Telefon 07 11/39 90-3 30 zu melden.