Gefährliche Überholmanöver in Köngen

1 Der BMW-Fahrer soll mehrere Fahrzeuge gefährlich und teilweise rechts überholt habe. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein BMW-Fahrer gefährdet Donnerstagnachmittag auf der B 313 in Köngen (Kreis Esslingen) andere Verkehrsteilnehmer durch illegale Überholmanöver. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte des Vorfalls.















Der Fahrer eines schwarzen 3er BMWs hat Donnerstagnachmittag mit illegalen Überholmanövern auf der B 313 in Köngen mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Ein 41-Jähriger war laut Polizeiangaben gegen 16.20 Uhr mit seinem Opel Vivaro auf der Bundesstraße von Nürtingen herkommend in Richtung Plochingen auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen A8 und Wendlingen näherte sich ihm ein schwarzer 3er BMW von hinten und fuhr sehr dicht auf. Als der 41-Jährige auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, setzte der BMW-Fahrer offenbar zum Rechtsüberholen an. Der 41-Jährige musste wieder auf die linke Fahrspur ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend soll der BMW noch andere Fahrzeuge gefährlich und teilweise rechts überholt haben. Der schwarze BMW fuhr anschließend auf die B 10 in Richtung Göppingen. Eine anschließende Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt und sucht unter der Telefonnummer 07022 / 9 22 40 nach Zeugen.