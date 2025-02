Polizei sucht Zeugen: Fußgängerin in Ostfildern von Auto angefahren – Fahrer flüchtet

1 Die Frau überquerte eine Ampel, als sie von hinten angefahren wurde. (Symbolfoto) Foto: 7aktuell.de// Daniel Jüptner

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem bereits am Montag in Scharnhausen (Kreis Esslingen) eine Frau beim überqueren einer Fußgängerampel angefahren worden war. Der unbekannte Autofahrer fuhr einfach weiter.











Nachdem am Montagnachmittag in Ostfildern (Kreis Esslingen) eine 61-Jährige offenbar von einem Auto angefahren wurde, sucht die Polizei nach Zeugen, um den geflohenen Fahrer zu ermitteln. Die Frau stand nach dem Vorfall offenbar unter Schock und wandte sich erst später an die Polizei, berichtet ein Sprecher.

Die Frau stieg gegen 17.30 Uhr aus einem Bus der Linie 122 in Scharnhausen aus und überquerte die Grün zeigende Fußgängerampel in Richtung Filderstraße. Dabei wurde sie eigenen Angaben zufolge von hinten von einem noch unbekannten Fahrzeug angefahren und auf die Motorhaube geladen. Daraufhin stürzte sie auf die Straße. Der ebenfalls unbekannte Fahrer soll dann ohne anzuhalten weitergefahren sein.

Die 61-Jährige stand durch den Vorfall offenbar so unter Schock, dass sie sich erst später an die Polizei wandte und sich zwischenzeitlich selbst in ärztliche Behandlung begab. Zur Zeit des Unfalls sollen sich mehrere Fahrzeuge, unter anderem der Linienbus aus dem die Frau zuvor ausgestiegen war, an der Unfallstelle befunden haben. Die Polizei bittet nun Personen, die vor Ort waren und Angaben zum Unfall und dem unbekannten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 7 09 13 zu melden.