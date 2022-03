1 Hinweise nimmt der Polizeiposten Neuhausen telefonisch entgegen (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Mittwochmorgen in Neuhausen abspielte. Der Fahrer eines weißen Mercedes-Kombi hatte eine rote Ampel überfahren und hierdurch eine Frau sowie deren Kind gefährdet.















Der Polizeiposten Neuhausen sucht Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung, zu der es am Mittwochmorgen durch einen noch unbekannten Autofahrer gekommen ist.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge fuhr ein weißer Mercedes-Kombi mit Esslinger Kennzeichen gegen 7.50 Uhr auf der Wilhelmstraße in Richtung Autobahn A 8. Vor dem Kreuzungsbereich mit der Lettenstraße überholte der Fahrer einen an der Rot zeigenden Ampel bereits wartenden Pkw und gefährdete dabei eine ungefähr 30 Jahre alte Frau sowie einen etwa achtjährigen Jungen, die die Wilhelmstraße von links nach rechts überqueren wollten. Unbeirrt fuhr der weiße Mercedes weiter in Richtung A 8.

Zeugenhinweise zu dem riskanten Fahrmanöver oder zu dem gesuchten Wagen beziehungsweise dessen Fahrer werden unter der Telefonnummer 07158-9516-0 entgegengenommen. Insbesondere die ebenfalls noch unbekannte Fußgängerin, bei der es sich um die Mutter des Jungen handeln könnte, wird gebeten, sich zu melden.