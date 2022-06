1 Die Verletzungen waren laut Polizei lediglich oberflächlich. (Symbolbild) Foto: dpa

Zwei noch unbekannte Täter haben bei einer Auseinandersetzung zwei Männern Stichverletzungen zugefügt. Wie es zu dem Streit kam und wer genau beteiligt war, ist noch unklar. Die Polizei sucht daher Zeugen.















Noch unklar sind Hintergründe und Beteiligung an einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen am Samstagabend in Wendlingen. Laut Polizei wurden kurz vor Mitternacht über Notruf zwei mit Stichen verletzte Männer im Alter von 18 und 21 Jahren in der Spinnerstraße gemeldet.

Unbekannte flüchten Richtung Innenstadt

Als die Polizei eintraf, waren die noch unbekannten Täter bereits zu Fuß in Richtung Innenstadt geflüchtet. Einer war nach den Angaben etwa 1,70 Meter groß und mit einem schwarz-weißen Trainingsanzug bekleidet, der zweite war etwa 1,80 Meter groß, trug einen schwarzen Pullover und hatte eine Bauchtasche dabei.

Da die Verletzungen lediglich oberflächlich waren, konnten die beiden Verletzten nach der medizinischen Versorgung das Klinikum wieder verlassen, teilte die Polizei mit. Das Polizeirevier Nürtingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden.