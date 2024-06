Polizei sucht Zeugen: 86-Jährige Falschfahrerin auf B 27 unterwegs

Am Dienstagabend ist auf der B 27 eine 86-Jährige auf der falschen Fahrbahn in Richtung Stuttgart gefahren. Bei Filderstadt stoppte die Polizei die Frau, die Seniorin musste daraufhin wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen vom Notarzt untersucht und in eine Klinik gebracht werden.