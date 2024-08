Polizei sucht Zeugen: 57-Jähriger in Filderstadt mit Messer bedroht und ausgeraubt

57-Jähriger in Filderstadt mit Messer bedroht und ausgeraubt

1 Zwei schwarz gekleidete Männer sollen am frühen Donnerstagmorgen in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) einen Mann bedroht und ausgeraubt haben. (Symbolbild) Foto: imago/Gottfried Czepluch

Noch unbekannte Täter bedrohen am Donnerstagmorgen in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) einen 57-Jährigen unter anderem mit einem Messer, treten ihn und rauben ihn aus. Es werden Zeugen gesucht.











Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raub, der sich am frühen Donnerstagmorgen in der Neuhäuser Straße in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) ereignet haben soll. Eine Fahndung nach den noch unbekannten Tätern verlief erfolglos.

Angreifer zu Fuß Richtung Neuhausen geflüchtet

Nach den Angaben der Beamten war ein 57-Jähriger gegen 1.45 Uhr zu Fuß unterwegs, als an der Einmündung zur Straße Neuhäuser Bach plötzlich aus einem rechts gelegenen Maisfeld heraus zwei schwarz gekleidete Männer gekommen sein sollen. Diese hätten ihn mit einem Messer und einem Baseballschläger bedroht und zu Boden gebracht. Dort sollen sie ihn getreten und geschlagen sowie persönliche Gegenstände – darunter seine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und einem geringfügigen Bargeldbetrag – geraubt haben.

Anschließend seien die Angreifer zu Fuß in Richtung Neuhausen geflüchtet. Der 57-Jährige, der bei dem Angriff laut der Beamten verletzt wurde, sei anschließend nach Hause gegangen. Von dort habe er rund eine Stunde später die Polizei verständigt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Beschreibung der mutmaßlichen Räuber

Die Angreifer werden wie folgt beschrieben: Etwa Mitte 20 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Beide sollen mit schwarzen Hosen, schwarzen T-Shirts und schwarzen Stahlkappenstiefel bekleidet gewesen sein.

Beide seien mit schwarzen Skimasken maskiert gewesen und hätten Deutsch mit schwäbischem Akzent gesprochen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 oder 0711/7091-3 zu melden.