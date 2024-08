Nach Fahrt in Stuttgarter Nachtbus: Unbekannter fasst 24-Jähriger in den Schritt und hält ihr den Mund zu

1 Die Polizei wertet unter anderem die Aufnahmen der Videoüberwachung im Linienbus aus. Foto: dpa/Marijan Murat

Eine junge Frau fährt mit dem Nachtbus vom Schlossplatz nach Feuerbach. Als sie am Wilhelm-Geiger-Platz aussteigt, folgt ihr ein Fahrgast. Wenig später zieht er sie von hinten an sich.











Ein Unbekannter hat am Donnerstagfrüh in Feuerbach eine 24-Jährige offenbar sexuell belästigt. Die Frau fuhr gegen 4 Uhr mit dem Nachtbus vom Schlossplatz zum Wilhelm-Geiger-Platz. Schon während der Fahrt soll der Mann sich zu ihr gesetzt und sie mehrfach angesprochen haben, sie ignorierte ihn jedoch. Als sie ausgestiegen war, folgte ihr der Mann, zog sie nach wenigen Metern unvermittelt von hinten an sich und fasst ihr in den Intimbereich. Dabei soll er ihr den Mund zugehalten haben.

In den SSB-Fahrzeugen gibt es eine Videoüberwachung

Nachdem sich die 24-Jährige zur Wehr gesetzt hatte, flüchtete der Täter die Wiener Straße entlang in Richtung Stuttgarter Straße. Der Unbekannte ist circa 25 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und hat dunkle Haut. Er trug eine hellgraue Jeansjacke und eine dunkelblaue Schirmmütze.

Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler von der Auswertung der Videoüberwachung im Nachtbus. Mehrere Kameras zeichnen in den Fahrzeugen der Stuttgarter Straßenbahnen AG das Geschehen kontinuierlich auf. Nach 36 Stunden wird es automatisch gelöscht, es sei denn, es werden Vorkommnisse gemeldet. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07 11 / 89 90 - 57 78 bei der Polizei zu melden.