Polizei sucht Zeugen: 21-Jähriger in Unterführung überfallen

1 Die Polizei sucht Zeugen eines Raubüberfalls in Nellingen. Foto: Imago/Maximilian Koch

Ein junger Mann geht am frühen Samstagmorgen durch eine Unterführung in Nellingen (Kreis Esslingen). Dort überfallen ihn vier unbekannte Täter. Sie rauben sein Handy und die Geldbörse. Das ist bislang über den Vorfall bekannt.











Link kopiert

Zu einem Vorfall, der sich am frühen Samstagmorgen in der Unterführung an der sogenannten Drechslerkreuzung zwischen Nellingen und Denkendorf ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt Zeugen. Nach dem bisherigem Stand der Ermittlungen war ein 21-Jähriger gegen 1.45 Uhr von Nellingen durch die Unterführung nach Denkendorf unterwegs, als er von mehreren Personen unvermittelt angegriffen, zu Boden gestoßen und durch einen Tritt ins Gesicht verletzt wurde. Anschließend raubten ihm die Täter das Mobiltelefon und die Geldbörse. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Ein Autofahrer kam dem Verletzten zu Hilfe und fuhr ihn nach Hause, von wo aus schließlich die Polizei verständigt wurde. Eine medizinische Behandlung seiner Verletzungen war den Angaben zufolge nicht erforderlich. Die mit mehreren Streifenwagenbesatzungen eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Vor allem der unbekannte Verkehrsteilnehmer, aber auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0711/70913 an das Polizeirevier Filderstadt zu wenden.