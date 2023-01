2 Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet noch immer um Hinweise auf den Aufenthaltsort der Jugendlichen. Foto: Phillip Weingand, STZN/geschichtenfotograf.de

Das 16-jährige Mädchen, das am Dienstag auf dem Weg zur Schule verschwunden ist, wird noch immer vermisst. Die Polizei hat vage Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort und ihre Suche entsprechend ausgeweitet.















Noch immer wird eine 16-Jährige aus Remshalden vermisst. Die Jugendliche hatte am Dienstag gegen 6.30 Uhr die elterliche Wohnung verlassen und dürfte mit der S-Bahn in Richtung Stuttgart gefahren sein. In der dortigen Schule ist sie jedoch nicht angekommen. Der Kriminalpolizei liegen zwischenzeitlich vage Informationen vor, dass das Mädchen ihr Lebensumfeld bewusst verlassen haben könnte und sich bei Kirchheim unter Teck beziehungsweise in der Gemeinde Lenningen aufhalten könnte. Die Polizei hat ihre Suche ausgeweitet.

Hinweise, die zur Ermittlung des Aufenthaltsortes des Mädchens beitragen könnten, nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter Telefon 0 73 61 / 58 00 oder jede andere Polizeidienstelle entgegen. Die Gesuchte ist etwa 1,60 Meter groß, wiegt rund 50 Kilo, hat lange braune Haare, eine Zahnspange und ist Brillenträgerin. Bekleidet war sie mutmaßlich mit brauner Winterjacke mit Fellbesatz sowie schwarzen Winterstiefeln.