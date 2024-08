Polizei sucht in Esslingen Zeugen: Frauen in zwei Fällen von Exhibitionisten belästigt

1 Auf dem Ebershaldenfriedhof konnte die Polizei einen 45-jährigen Verdächtigen festnehmen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Marius Bulling

Am Mittwoch sind in zwei Fällen Frauen in Esslingen von Männern belästigt worden, die ihr Genital entblößten. In einem Fall konnte der Verdächtige von der Polizei festgenommen werden. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.











Am Mittwoch sind zwei Frauen in Weil und auf dem Ebershaldenfriedhof von Männern mit entblößtem Genital belästigt worden. In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise, wie ein Sprecher berichtet.

Vor einem Vereinsheim in der Weilstraße sah eine Zeugin gegen 11.45 Uhr einen nackten Mann, der offenbar dabei war, sich selbst zu befriedigen. Sie alarmierte die Polizei, die den Mann bei einer sofortigen Fahndung aber nicht mehr antreffen konnte. Er hatte sich wieder angezogen und war mit einem augenscheinlich älteren Fahrrad davon gefahren. Den Angaben zufolge war der Mann etwa 50 Jahre alt und hatte kurze Haare. Bei seiner Flucht trug er dann vermutlich ein grünes Oberteil und eine kurze Hose.

Ähnlicher Vorfall auf Friedhof

Gegen 14 Uhr wurde dann auf dem Ebershaldenfriedhof eine 67-Jährige Frau auf einen Mann aufmerksam, der mit entblößtem Glied auf einem Fußweg umher lief. Nachdem er die Hose wieder geschlossen hatte, wollte er sich neben der Frau auf eine Parkbank setzen. Die 67-Jährige lehnte dies entschieden ab, woraufhin der Mann sich in etwas Entfernung auf einen Stein setzte. Von dort aus beobachtete er die Frau weiter, weshalb sie kurz darauf die Polizei alarmierte.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei konnte den Mann daraufhin vorläufig festnehmen. Ob er auch für ähnliche Taten in Betracht kommt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. In beiden Fällen bitten die Ermittler unter der Telefonnummer 07 11 / 3 99 03 30 um Zeugenhinweise. Insbesondere eine noch unbekannte Frau, die zur Zeit des zweiten Vorfalls ebenfalls auf dem Friedhof war, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden.