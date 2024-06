Polizei sucht im Kreis Esslingen Zeugen: Unbekannter bricht in Haus in Filderstadt ein

Unbekannter bricht in Haus in Filderstadt ein

1 Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch in Bernhausen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein Einbrecher hat sich in der Nacht auf Montag Zugang zu einem Gebäude in Filderstadt (Kreis Esslingen) verschafft. Die Tat ähnelt anderen Vorfällen der vergangenen Tage im Stadtteil Bernhausen. Ob ein Zusammenhang besteht, ist aber noch unklar.











Link kopiert

Eine unbekannte Person ist in Filderstadt zwischen 23.30 Uhr am Sonntag und 6 Uhr am Montag in ein Wohnhaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, öffnete der Täter mit Gewalt die Eingangstüre des Gebäudes in der Eisenbahnstraße.

Unsere Empfehlung für Sie Kreis Esslingen Einbrecher schlagen in mehreren Orten zu Am Wochenende sind im Kreis Esslingen Kriminelle in mehrere Gebäude eingebrochen. In beiden Fällen ermittelt die Polizei.

Weitere Türen im Inneren sollen ihn jedoch aufgehalten haben. Nach aktuellen Informationen floh der Unbekannte, ohne etwas gestohlen zu haben.

Zeugen gesucht

Die Polizei prüft nun, ob ein Zusammenhang mit anderen Einbrüchen der vergangenen Tage im Stadtteil Bernhausen besteht. Sie bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 07 11 / 7 09 13 zu melden.