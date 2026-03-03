Polizei sucht Hundebesitzer: Mann hetzt seinen Hund auf Passanten – 42-Jähriger bei Streit verletzt

1 Ein Besitzer hat in Wendlingen seinen Hund (Symbolbild) auf einen Mann losgelassen. Er wurde durch einen Biss verletzt. Foto: IMAGO

In Wendlingen (Kreis Esslingen) hat eine Unbekannter seinen Hund auf einen 42-Jährigen losgelassen. Der Täter soll zuvor Passanten verbal beleidigt haben.











Link kopiert

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagabend in der Brückenstraße in Wendlingen seinen Hund auf einen 42-jährigen Passanten gehetzt. Dabei wurde der Mann verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Wie der Polizeiposten Wendlingen mitteilte, beleidigte der Hundebesitzer gegen 18.15 Uhr zunächst eine 35-jährige Frau mit ausländerfeindlichen Ausdrücken. Als ein 42-Jähriger hinzukam, entwickelte sich schließlich eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf ließ der Unbekannte dann die Leine seines schwarzen, kniehohen Hundes los, woraufhin das Tier den 42-Jährigen in den Oberarm biss. Zuvor hatte der Hund den Mann bereits angesprungen, wurde dabei aber noch von dem Unbekannten zurückgehalten.

Die Polizei sucht nach einer Hundeattacke in Wendlingen den Halter des Tieres. Foto: Marijan Murat/dpa

Zeugen gesucht: Wer wurde von dem Täter beleidigt oder hat gesehen?

Anschließend entfernte sich der Täter mit seinem Hund über die Fabrikstraße in Richtung Lauter. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der Mann zuvor in der Albstraße bereits wahllos Passanten beleidigt. Der Gesuchte ist laut Polizei 30 bis 40 Jahre alt, hat schwarze Haare, die zu einem Zopf gebunden waren, und trug zur Tatzeit einen Schnurrbart sowie weiße Turnschuhe, eine schwarze Jogginghose, ein schwarz-weißes Holzfällerhemd und eine schwarze Weste. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift mit sich.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben, selbst beleidigt wurden oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07024/92099-0 beim Polizeiposten Wendlingen zu melden.