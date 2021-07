1 Die Polizei sucht unbekannte Einbrecher, die in einen Einkaufsmarkt eingedrungen sind (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Arne Dedert/d/Arne Dedert

Am frühen Samstag sind unbekannte Einbrecher über das Dach in einen Einkaufsmarkt in Weilheim eingestiegen.

Weilheim - Unbekannte sind in Weilheim eingebrochen. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass am Samstag gegen 2.20 Uhr eine bislang unbekannte Täterschaft in einen Einkaufsmarkt Am Stockach eingedrungen sei. Über den Dachboden und eine Zwischendecke gelangten die Täter in das Büro des Marktleiters. Dort befand sich ein Tresor, der nicht angegangen wurde.

Über andere Beute ist nichts bekannt, auch die Höhe des Schadens kann noch nicht taxiert werden. Zur Spurensicherung waren Kriminaltechniker vor Ort.