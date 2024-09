Polizei sucht Betroffene nach Vorfall in Nellingen: 65-Jähriger bedroht Personengruppe mit Schreckschusswaffe

1 Die Polizei sucht nach einer Personengruppe, die in Nellingen von einem 65-Jährigen bedroht wurde. Foto: dp/a

Vermutlich weil ihn das Rauchen einer Wasserpfeife gestört hat, hat ein 65-Jähriger in Ostfildern-Nellingen (Kreis Esslingen) eine Menschengruppe mit einer Schreckschusswaffe bedroht und sie beleidigt.











Link kopiert

Ein Mann hat am Samstagnachmittag in Ostfildern mehrere Personen angepöbelt und bedroht. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach haben sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 15.45 Uhr mehrere bislang unbekannte Personen an einer Sitzbank im Einmündungsbereich der Riegelstraße und Wilhelmstraße in Nellingen aufgehalten, die zusammen Wasserpfeife rauchten. Der 65-Jährige störte sich mutmaßlich an deren Verhalten, woraufhin er auf die Personen zuging und lautstark ausländerfeindliche Parolen rief. Hierbei hielt er eine Schreckschusswaffe in der Hand. Zeugen, die den Vorfall beobachteten, verständigten umgehend die Polizei.

Mehrere Waffen beschlagnahmt

Noch bevor die erste Streifenwagenbesatzung vor Ort war, hatten sich aber die Menschen auf der Sitzbank und auch der Beschuldigte entfernt. Den 65-Jährigen konnten die Polizisten ermitteln und später in seiner Wohnung antreffen. Er war nach Angaben der Polizei erheblich alkoholisiert und wurde nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung haben die Beamten mehrere erlaubnisfreie Waffen und dazugehörige Munition gefunden und beschlagnahmt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht vor allem nach den unbekannten Personen, die sich auf der Sitzbank aufgehalten haben. Sie sollen sich bitte unter der Telefonnummer 07 11 / 7 09 13 melden.