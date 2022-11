1 In Stuttgart eskalierte ein Ladendiebstahl. Foto: imago images/Dominik Kindermann/Dominik Kindermann

Rabiate Ladendiebe haben einen Verkäufer in Stuttgart angegriffen – dieser versuchte, einen der Männer festzuhalten. Doch dann greift der andere Dieb ein und biegt den Daumen des Angestellten um.















Zwei Ladendiebe haben auf ihrer Flucht in Stuttgart einen Verkäufer verletzt. Die unbekannten Täter hatten zuvor Lebensmittel aus dem Geschäft an der Epplestraße/Wurmlinger Straße gestohlen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

So schildern die Ordnungshüter das Geschehen am Dienstagabend: Die beiden Männer betraten gegen 19.30 Uhr den Laden und packten mehrere Lebensmittel in Tüten und einen Rucksack. Daraufhin versuchten sie, aus dem Geschäft zu flüchten – ohne zu bezahlen.

Polizei bittet Zeugen um Hilfe

Ein Mitarbeiter hielt einen der Diebe fest, doch dessen Komplize eilte zur Hilfe: Er bog den Daumen des Verkäufers um. Unter Schmerzen ließ der Verkäufer los – den beiden Dieben gelang die Flucht mit einem Teil der Beute. Sie verschwanden in Richtung der Bushaltestelle Wurmlinger Straße.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen der Taten. Beide Männer sollen zwischen 18 und 25 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,85 Meter groß sein sowie dunkle, kurze Haare und einen schwarzen Vollbart haben.

Einer der Männer soll schlank sein und auffallend dicke Augenbrauen sowie eine weiße Pufferjacke getragen haben. Sein Komplize trug vermutlich eine schwarze Jacke und eine Jogginghose. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0711 8990 5778 um Hinweise.