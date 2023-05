1 Normalerweise besteht bei 3,5 Promille schon Lebensgefahr. Foto: /Gottfried Stoppel

Mit 3,5 Promille über die Autobahn – das hat sich der 36-jährige Fahrer eines Kleintransporters am Montag geleistet. Der Mann war einem Zeugen gegen 11.20 Uhr aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen: Er fuhr in Schlangenlinien auf der A 81 in Richtung Heilbronn. Die Polizei stoppte den 36-Jährigen schließlich auf dem Rastplatz Kälbling-Ost. Schon zu Beginn der Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 3,5 Promille. Normalerweise besteht in einem solchen Stadium schon Lebensgefahr. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zudem eine Sicherheitsleistung erhoben.