1 Wer ohne Erlaubnis des Besitzers eine Wand besprüht, begeht eine Straftat. Foto: picture alliance / dpa/Tobias Felber

Mindestens 70 000 Euro Schaden sollen zwei mutmaßliche Sprayer in Esslingen angerichtet haben. Ist die Stadt ein Graffiti-Hotspot?















Bunte Bilder und Schriftzüge aus Sprühfarbe zieren oder verschandeln so manches Bauwerk in der Region – und viele ohne Einverständnis des Eigners. In Esslingen sollen zwei Sprayer mindestens 70 000 Euro Schaden angerichtet haben, Schmierereien an mehr als 50 Gebäuden seit Ende 2021 werden ihnen zur Last gelegt. Ist Esslingen also ein Graffiti-Hotspot?