Polizei rückt in Filderstadt an: Geburtstagsfeier läuft aus dem Ruder

Polizei rückt in Filderstadt an

1 Die Polizei musste eine Geburtstagsfeier vorzeitig beenden. Foto: dpa/Marijan Murat

Mehr als 100 meist jugendliche Gäste kamen am Samstag zu einer Geburtstagsfeier in Bernhausen – die Veranstalter hatten mit weniger Andrang gerechnet. Weil es Beschwerden aus der Nachbarschaft hagelte, musste die Polizei eingreifen.











Wegen nächtlicher Ruhestörung und abgeschossener Knallkörper musste die Polizei am Samstagabend gegen 23 Uhr in der Oschatzer Straße in Bernhausen anrücken. Mehrere Anwohner hatten sich über Notruf beschwert und gebeten, dem Treiben ein Ende zu bereiten. Wie eine Polizeistreife vor Ort feststellte, waren deutlich mehr Gäste als erwartet der Einladung zu einer Geburtstagsfeier gefolgt – insgesamt wurden etwa 100 überwiegend jugendliche Personen festgestellt, die ganz überwiegend im Freien feierten. Nachdem die Party durch die Polizei aufgelöst worden war, entfernten sich die Gäste in Kleingruppen unter Böllerwürfen und Geschrei in verschiedene Richtungen. Den Veranstaltern wurde aufgetragen, den mit Scherben und Müll verunreinigten öffentlichen Raum wieder zu säubern.