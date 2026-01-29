Polizei, RP, Kommunen: „Nach Sympathie gefördert“: Was Arbeitnehmer am öffentlichen Dienst nervt
Ein Kritikpunkt taucht in Bewertungen immer wieder auf – egal ob beim Regierungspräsidium (links) oder bei der Polizei. Foto: Arnulf Hettrich/Josep Suria/Imago/Bernd Weißbrod/dpa

Eine Datenanalyse zeigt, was Beschäftigte im öffentlichen Dienst am häufigsten problematisieren. Die Arbeitgeber weisen jegliche Kritik von sich.

Der Gemeindetag Baden-Württemberg schreibt in einem Positionspapier, dass im Jahr 2030 allein in der öffentlichen Verwaltung 816.000 Fachkräfte fehlen. Besonders schlimm soll es sich auf kommunaler Ebene auswirken, auch in Baden-Württemberg. Wie attraktiv ist der öffentliche Dienst für die umkämpften Arbeitskräfte? Nicht so sehr, wie die Auswertung Hunderter Arbeitnehmer-Bewertungen aus Stuttgart und der Region ergibt.

