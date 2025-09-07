Polizei: Polizist bei Einsatz bei Geflüchtetenunterkunft verletzt

1 Noch sind viele Fragen zum Einsatz rund um die Unterkunft in Oßweil offen. Foto: Granville

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat es im Ludwigsburger Stadtteil Oßweil einen SEK-Einsatz gegeben – noch sind viele Fragen offen.











Link kopiert

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat es in einem Ludwigsburger Gewerbegebiet einen Einsatz des Sondereinsatzkommandos (SEK) gegeben. Auf einem Video, das dieser Redaktion vorliegt, sind mehrere Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Mauserstraße im Stadtteil Oßweil zu sehen.

Ein Sprecher der Polizei bestätigte am Sonntagmittag, dass es rund um eine Geflüchtetenunterkunft in der Mauserstraße zu einem Einsatz gekommen ist. Zudem bestätigte die Polizei Augenzeugenberichte, wonach ein Polizist und ein Polizeihund bei dem Einsatz verletzt wurden. Zu den Hintergründen des Einsatzes sowie zu möglichen Tatverdächtigen machte die Polizei bis Redaktionsschluss keine Angaben.

Nach Informationen unserer Zeitung soll es zuvor zu Störungen durch eine oder mehrere Personen vor dem Gebäude gekommen sein. Das betroffene Gebäude dient sowohl als Unterkunft für Geflüchtete als auch als Standort des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Ortsverein Ludwigsburg. Ein Sprecher des DRK teilte mit, dass ein Fahrzeug der Organisation leicht beschädigt wurde. Infolge dessen sei die Polizei verständigt worden. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation dann.