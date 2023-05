1 In der Elwertstraße in Bad Cannstatt hat sich eine tödliche Auseinandersetzung ereignet. Foto: /ebastian Steegmüller

Ein 25 Jahre alter Mann ist am Sonntag in einer Wohnung in Bad Cannstatt mit einem Messer tödlich verletzt worden. Einen Tatverdächtigen hat die Polizei noch an Ort und Stelle festgenommen.















Was genau sich hinter den Mauern des älteren Mehrfamilienhauses zwischen Straßenbahnmuseum und Jugendherberge abgespielt hat, steht noch nicht im Detail fest. Sicher ist jedoch: Am Ende gab es am Sonntagmittag in der Elwertstraße in Bad Cannstatt einen Toten. Und gleich noch einen Tatverdächtigen an Ort und Stelle.

Am späten Vormittag kam offenbar beim Rettungsdienst ein Hinweis von bisher nicht näher genannter Seite über einen Notfall in dem Gebäude an. Die Retter rückten aus und informierten auch die Polizei, weil ihnen die Sache merkwürdig vorkam. Als die Einsatzkräfte das Haus gegen 11.50 Uhr erreichten, fanden sie in einer Wohnung eine leblose Person auf dem Boden, einen jungen Mann. Der 25-Jährige wies massive Verletzungen auf, mutmaßlich von einem Messer. Rettungskräfte leiteten vor Ort Reanimationsmaßnahmen ein. Die konnten aber nichts mehr bewirken: Der Schwerstverletzte verstarb noch an Ort und Stelle.

Eine Großfahndung nach einem möglichen Täter war allerdings nicht nötig. Denn ein Tatverdächtiger ließ sich noch im Gebäude widerstandslos festnehmen. Der 51-jährige Wohnungsinhaber, der vor seiner Wohnung angetroffen wurde, wies ebenfalls Verletzungen auf. Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Hinweise auf eventuelle weitere Tatbeteiligte lagen zunächst nicht vor.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es aus noch unbekannten Gründen zwischen dem 25-jährigen Mann und dem 51-jährigen Wohnungsinhaber zu Streitigkeiten gekommen sein. In deren Verlauf ist wohl der Jüngere angegangen und lebensgefährlich verletzt worden. In welchem Verhältnis die beiden zueinander standen, muss noch geklärt werden. „Sie sind nicht miteinander verwandt und der 25-Jährige hat auch nicht im Haus gewohnt“, sagt Polizeisprecherin Elena Marino. Der Tatverdächtige sollte noch am Montag auf Antrag der Stuttgarter Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt werden, der darüber entscheidet, ob er in Untersuchungshaft kommt.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Stuttgart hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die etwas von der Auseinandersetzung in der Elwertstraße mitbekommen haben oder etwas über die Hintergründe sagen können, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 zu melden. Die kriminaltechnischen Untersuchungen und Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie der Todesumstände dauern an.