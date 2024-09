Polizei nimmt Täter in Filderstadt fest: Einbruch in eine Tankstelle

1 Die Polizei stellte beim Einbruch in Sielmingen das Werkzeug sicher. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Einen 29-jährigen Einbrecher hat die Polizei am Freitag in Filderstadt gestellt. In einer Tankstelle mit Werkstatt ließ sich der Mann festnehmen. Er ist jetzt in Untersuchungshaft.











Nach einem Einbruch in eine Tankstelle mit Autowerkstatt ist in der Nacht zum Freitag ein 29-Jähriger auf frischer Tat festgenommen worden. Kurz nach zwei Uhr waren mehrere Streifenwagenbesatzungen zu der Werkstatt in der Möhringer Straße ausgerückt, nachdem der Bewohner einer darüber liegenden Wohnung verdächtige Geräusche bemerkt und daraufhin die Polizei alarmiert hatte.

Tatverdächtiger ist in Untersuchungshaft

Die Einsatzkräfte umstellten das Gebäude, an dem das Glaselement eines Rolltors beschädigt worden war. Mit der Hilfe einer Streifenwagenbesatzung der Hundeführerstaffel wurden die Innenräume des Autohauses durchsucht. Dabei haben die Beamten den 29-Jährigen gestellt und widerstandslos festgenommen. Am Rolltor hatte er ein Werkzeug zurückgelassen. Das haben die Beamten sichergestellt. Der Mann, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt und gegen den bereits ein Haftbefehl wegen Diebstahls bestand, wurde am Freitagvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den 29-jährigen Tatverdächtigen an. Die Ermittlungen dauern an.