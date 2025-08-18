Polizei nennt Gründe: In diesen Esslinger Stadtteilen werden die meisten Straftaten erfasst

In diesen Esslinger Stadtteilen werden die meisten Straftaten erfasst

1 Die Polizei nennt vier Kriminalitätsschwerpunkte in der Stadt. Foto: imago/Westend61

In manchen Stadtteilen Esslingens erfasst die Polizei mehr Straftaten als in anderen. Welche sind besonders betroffen und warum ist das nach Einschätzung der Beamten so?











Manche Esslinger Stadtteile sind deutlich mehr von Kriminalität betroffen als andere. Das geht aus der aktuellen Kriminalstatistik der Polizei für das Jahr 2024 hervor. Dabei unterscheiden die Beamten unter anderem zwischen Straftaten gegen das Leben, Diebstahl, Rohheitsdelikten wie Raub oder Körperverletzung, Vermögens- und Fälschungsdelikten sowie Sachbeschädigung. Das seien die „relevanten, also häufig vorkommenden Delikte“, teilt die Polizei mit. Im folgenden liegt der Fokus also auf diesen Straftaten.

Insgesamt wurden in Esslingen vergangenes Jahr laut Polizei 4488 Straftaten erfasst – etwas weniger als im Jahr zuvor. Auffällig sei der Anstieg der Straftaten gegen das Leben, zu denen Mord, Totschlag oder fahrlässige Tötung zählen. Aus zwei Fällen wurden im vergangenen Jahr sechs. Im Allgemeinen stachen diese Stadtteile hervor:

1. Innenstadt Esslingen

Allein in Esslingens Innenstadt registrierte die Polizei im vergangenen Jahr 1483 Straftaten. Darunter zwei Straftaten gegen das Leben, 477 Diebstähle, 262 Rohheitsdelikte, 285 Vermögens- und Fälschungsdelikte und 163 Sachbeschädigungen.

2. Oberesslingen

In Oberesslingen wurden laut Polizei 489 Straftaten erfasst. Dazu zählen 123 Diebstähle, 106 Rohheitsdelikte, 86 Vermögens- und Fälschungsdelikte und 65 Sachbeschädigungen.

3. Zell

Zell liegt auf Platz drei der Kriminalitätsrangliste. Hier registrierte die Polizei insgesamt 278 Straftaten, darunter eine Straftat gegen das Leben. Desweiteren 107 Diebstähle, 68 Rohheitsdelikte, 22 Vermögens- und Fälschungsdelikte und 28 Sachbeschädigungen.

4. Pliensauvorstadt

In der Pliensauvorstadt erfasste die Polizei nach eigenen Angaben 267 Straftaten. Sie setzen sich zusammen aus 77 Diebstählen, 57 Rohheitsdelikten, 65 Vermögens- und Fälschungsdelikte und 22 Sachbeschädigungen.

Warum sind diese Stadtteile besonders betroffen?

Die vier genannten Stadtteile hebt die Polizei in ihrer Kriminalstatistik für das Jahr 2024 hervor. Auf Nachfrage erklären die Beamten, warum dort aus ihrer Sicht mehr Straftaten registriert wurden als in anderen Teilen Esslingens:

„Bei den genannten Bereichen handelt es sich um größere Stadtteile mit höherer Einwohnerzahl. Dort werden grundsätzlich mehr Straftaten verzeichnet, als in kleineren, weniger dicht besiedelten Bereichen“, schreibt uns das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen. In der Innenstadt gebe es außerdem unter anderem viele Geschäfte, Kneipen, Gaststätten und auch mehr ÖPNV als anderswo. „Aufgrund dessen halten sich dort vermehrt Personen auf beziehungsweise treffen aufeinander und es bieten sich zum Beispiel in Einkaufsmärkten Tatgelegenheiten, was sich insgesamt auf die Straftatenbelastung auswirkt.“