Polizei in Zell: Unfall in Esslingen wohl aus medizinischer Ursache

Unfall in Esslingen wohl aus medizinischer Ursache

Der Mann musste an der Unfallstelle versorgt werden und wurde danach in eine Klinik gebracht.

Bei einem Unfall in Esslingen-Zell ist am Donnerstagabend hoher Schaden entstanden. Ein 69-Jähriger war offenbar aus medizinischen Gründen von der Straße abgekommen und unter anderem gegen ein Hochbeet gefahren.











In Esslingen ist am Donnerstagabend ein 69-Jähriger mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Wie die Polizei berichtet, war wohl ein medizinischer Vorfall Auslöser des Unfalls.

Der 69-Jährige kam gegen 18.15 Uhr mit seinem Nissan von der Straße ab, als er auf der Hauptstraße in Zell unterwegs war. Er fuhr links durch einen Zaun und über mehrere Hecken, bis er gegen ein Hochbeet fuhr und stehen blieb. Der Rettungsdienst behandelte ihn und brachte ihn dann in ein Krankenhaus. Den Schaden am Auto, das abgeschleppt werden musste, schätzt die Polizei auf 10 000 Euro.