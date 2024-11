Polizei in Wolfschlugen: 20-Jähriger verletzt Mitbewohner mit Messer an der Stirn

1 Einer der Männer verletzte seinen Kontrahenten mit einem Küchenmesser. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Die Polizei rückt am Montag zu einer städtischen Unterkunft in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) aus. Zwei Männer gerieten in eine Auseinandersetzung, dabei verletzte einer den anderen mit einem Messer.











Link kopiert

Ein 20-Jähriger hat am Montagabend gegen 19.30 Uhr in einer städtischen Unterkunft in der Rathausstraße in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) einen 18 Jahre alten Mitbewohner mit einem Küchenmesser verletzt, berichtet die Polizei.

Der junge Mann erlitt eine oberflächliche Verletzung an der Stirn. Rettungskräfte brachten ihn zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Nach der Versorgung konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. Der Vorfall wurde von der Polizei Nürtingen gemeldet.

Um eine erneute Eskalation zu verhindern, nahmen die Beamten den 20-Jährigen in Gewahrsam. Er verbrachte die Nacht im Polizeirevier Nürtingen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits laufen.