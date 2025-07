Polizei in Wendlingen: Streit gemeldet – Einsatzkräfte rücken vorsorglich in größerer Zahl an

Streit gemeldet – Einsatzkräfte rücken vorsorglich in größerer Zahl an

5 Wegen der zunächst unklaren Lage rückten zahlreiche Streifenwagen der Polizei an. Foto: SDMG

Wegen eines Streits in Wendlingen (Kreis Esslingen) sind am Dienstagabend mehrere Fahrzeuge von Polizei und Rettungsdienst ausgerückt. Was steckte hinter dem Einsatz?











Die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst sind am Dienstagabend in größerer Zahl in die Wilhelm-Hauff-Straße in Wendlingen (Kreis Esslingen) ausgerückt. Von dort war ein Streit gemeldet worden.

„Weil die Lage zunächst sehr unklar war, fuhren alle Streifenwagen im Umkreis zu dem Einsatz“, sagt eine Sprecherin der Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage. Letztenendes habe es sich aber um einen familieninternen Streit gehandelt, bei dem niemand verletzt worden war. Der Einsatz konnte schnell wieder beendet werden.