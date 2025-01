Polizei in Wendlingen: Mann pöbelt und schlägt Scheibe mit Fahrrad ein

Ausstellung über Gertrude Ederle Als erste Frau durch den Ärmelkanal – Unglaubliche Karriere von “Trudy“ Ederle startet in Bissingen

In Bissingen hat die Amerikanerin mit schwäbischen Wurzeln Schwimmen gelernt. 1926 durchschwamm „Trudy“ als erste Frau den Ärmelkanal. In einer Ausstellung im Stuttgarter Haus der Geschichte wird an die „Queen of the Waves“ erinnert.