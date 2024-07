Polizei in Wendlingen: 49-Jähriger verursacht mehrere Unfälle unter Medikamenteneinfluss

Polizei in Wendlingen

Ein 49-Jähriger hat am Sonntag mit seinem Mercedes in Wendlingen (Kreis Esslingen) mehrere Unfälle verursacht. Als die Polizei ihn daraufhin kontrollierte, stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Medikamenten stand.











Ein 49-Jähriger hat in Wendlingen offenbar unter dem Einfluss von Medikamenten mehrere Unfälle verursacht. Wie die Polizei berichtet, verursachte er dabei einen Schaden von insgesamt etwa 30.000 Euro.

Den Angaben zufolge beobachtete eine Streifenwagenbesatzung gegen 18.20 Uhr, wie der Mann mit seinem Mercedes in der Albstraße gegen einen geparkten Opel fuhr. Danach fuhr der Unfallverursacher aber weiter in Richtung Bahnhofstraße. Auf seiner Fahrt dorthin kollidierte er auf dem Gelände einer Tankstelle noch mit einer Betonsäule. In der Bahnhofstraße konnten die Beamten ihn dann stoppen und kontrollieren.

Weil sich dabei Hinweise darauf ergaben, dass der Fahrer unter dem Einfluss mehrerer Medikamente stand, musste er seinen Führerschein abgeben. Der 49-Jährige wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Bei den Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass bereits zwei weitere Autos bei der Fahrt des Mannes durch Wendlingen beschädigt worden waren. Den Schaden beziffert die Polizei mit insgesamt 30.000 Euro.