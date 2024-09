Polizei in Weilheim: Verdächtiger nach Tankstellenraub festgenommen

Polizei in Weilheim

1 Bei dem Raub anfang August bedrohte der Täter einen Angestellten mit eier Schusswaffe. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Christian Ohde

Die Polizei hat in der vergangenen Woche einen 19-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, Anfang August eine Tankstelle in Weilheim überfallen zu haben. Ein Hinweis führte die Ermittler auf die Spur des mutmaßlichen Täters.











Nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Weilheim (Kreis Esslingen) am 3. August hat die Kriminalpolizei einen dringend Tatverdächtigen ermittelt und festgenommen. Der 19-jährige Verdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Am besagten Samstagabend betrat der Täter gegen 20.40 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Zeller Straße betreten, einen Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Anschließend flüchtete der Täter auf einem Fahrrad in Richtung Autobahn.

Ein Hinweis führte die Kriminalpolizei später auf die Spur des 19-Jährigen. Am Montag, dem 16. September, durchsuchten die Beamten dann auf richterlichen Beschluss seine Wohnräume, zudem wurde der Verdächtige festgenommen. Seit dem darauffolgenden Dienstag sitzt er in Untersuchungshaft.