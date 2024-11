Polizei in Weilheim: 19-Jähriger fährt nach Streit auf Zebrastreifen Fußgängerin an

1 Der Mann musste beim Abbiegen anhalten, weil die Fußgängerin die Straße überquerte. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Schöning

Ein 19-Jähriger hat am Samstagnachmittag in Weilheim (Kreis Esslingen) offenbar eine Fußgängerin angefahren. Zuvor hatten die beiden gestritten, weil der Mann mit seinem Auto anhalten musste, weil die Fußgängerin über die Straße ging.











Ein 19-Jähriger, der offenbar unter Drogeneinfluss stand, hat am Samstag in Weilheim (Kreis Esslingen) eine 47-Jährige angefahren und verletzt. Die Polizei konnte ihn später ermitteln und seinen Führerschein beschlagnahmen, berichtet ein Sprecher.

Der Mann wollte gegen 14.30 Uhr mit seinem VW Golf vom Katzensteigle in den Römersteinweg abbiegen. Weil die 47-Jährige gerade über die Straße lief, musste er dabei anhalten. Offenbar erbost darüber hupte der Autofahrer und zwischen den beiden entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung. In deren Verlauf fuhr der 19-Jährige an und verletzte die vor seinem Auto stehende Frau leicht an den Beinen. Dann fuhr der 19-Jährige davon. Die Fußgängerin alarmierte die Polizei, die den Fahrer kurz darauf an dessen Wohnadresse ausfindig machte. Dabei stellten die Ermittler fest, dass er offenbar verbotene Substanzen konsumiert hatte.