Bei Geschwindigkeitskontrollen der Polizei ist der Fahrer eines Ford Transit besonders negativ aufgefallen. Er hatte ganze 44 Kilometer pro Stunde zuviel auf dem Tacho.















Bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei in Ulm ist ein Fahrer in der Nacht zu Freitag mit 94 Kilometern pro Stunde durch eine 50er-Zone gefahren. Wie die Polizei mitteilt, überprüfte sie die Autos zwischen 0.45 Uhr und 1.45 Uhr an der Wallstraßenbrücke in Ulm.

Der Schwerpunkt der Kontrolle bezog sich dabei auf Geschwindigkeitsmessung. Vier Fahrzeuge mit zu hoher Geschwindigkeit gingen der Polizei dabei ins Netz. Die Fahrer waren alle zwischen 29 und 44 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Den Spitzenwert erreichte der Mann am Steuer eines Ford Transit mit Tempo 94.

Laut Polizei müssen die Verkehrssünder nun mit einem einmonatigen Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Teuer wird es auch: Die Bußgelder betragen 235 bis 400 Euro.