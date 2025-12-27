1 Ist er’s – oder nicht? Der Fahnder Jochen D. auf der Suche nach einem flüchtigen Tatverdächtigen. Foto: Ferdinando Iannone

Sie suchen flüchtige Häftlinge und gesuchte Verbrecher – vor 25 Jahren hat die Stuttgarter Polizei ein Dezernat mit spezialisierten Beamten aufgestellt. Was erleben sie?











Manchmal ist es Kommissar Zufall. Manchmal eine akribische Auswertung von Daten aus dem Internet. Manchmal ist es auch nur ein unerwarteter Telefonanruf. Der Beamte, der ihn entgegennimmt, schaltet ihn ans Dezernat Fahndung weiter: „Da ist ein Anrufer aus Afrika für euch, ich weiß aber nicht genau, was der will.“ Der Erste Kriminalhauptkommissar Jochen D., ein Urgestein unter den Personenfahndern, glaubt am Hörer seinen Ohren nicht zu trauen. „Endlich eine heiße Spur“, sagt er. Eine Spur zu einem Bankmitarbeiter, der einfach mal so 750 000 Euro Bargeld aus der Stuttgarter Bankzentrale mitgehen ließ und seither spurlos verschwunden war.