Polizei in Reichenbach: Streit in Bar eskaliert – Zeugen halten Multitool-Angreifer fest

Die Polizei nahm den Angreifer vorübergehend fest. (Symbolfoto)

Ein 24-Jähriger hat in der Nacht zum Freitag nach einem Streit einen 31-Jährigen mit dem Messer eines Multitools angegriffen. Zeugen schritten ein und überwältigten den Angreifer.











Ein 24 Jahre alter Mann hat am späten Donnerstagabend in Reichenbach (Kreis Esslingen) einen Bekannten mit einem Messer angegriffen. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei kurz vor Mitternacht in einer Bar in der Olgastraße.

Demnach war es zunächst zu einem Streit zwischen dem 24-Jährigen und einem 31-jährigen Bekannten gekommen. Im Verlauf des Streits soll der Jüngere versucht haben, den Älteren mit einem Multitool-Messer zu verletzen. Durch zwei einschreitende Zeugen konnte der 24-Jährige überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Der Tatverdächtige erlitt selbst leichte, oberflächliche Schnittverletzungen an der Hand. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei nahm den 24-Jährigen vorübergehend fest. Das mutmaßliche Tatwerkzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Ursache des Streits dauern noch an. Der Mann muss mit einer Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung rechnen.