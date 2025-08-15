Polizei in Reichenbach: 65-Jähriger verursacht mit 2,5 Promille Autounfall

1 Ein Test der Polizei ergab beim Unfallverursacher über 2,5 Promille Atemalkohol. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

In Reichenbach im Kreis Esslingen hat am Donnerstagnachmittag ein stark alkoholisierter Mann einen Unfall verursacht. Er musste seinen Führerschein abgeben.











﻿ Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag in der Hauptstraße in Reichenbach(Kreis Esslingen) einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht stieß der 65-Jährige kurz nach 17 Uhr beim Rückwärtsausparken mit seinem VW gegen einen vorbeifahrenden Ford. Am Steuer des Fords saß eine 84 Jahre alte Frau.

Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme den massiven Alkoholkonsum des Unfallverursachers fest. Ein Atemtest ergab einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens machte die Polizei bislang keine Angaben.