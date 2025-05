Polizei in Reichenbach: 25-Jähriger bricht in Wohnung ein und greift Nachbar an

25-Jähriger bricht in Wohnung ein und greift Nachbar an

1 Die Polizei nahm den Mann fest und brachte ihn in eine Fachklinik. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Offenbar in psychischem Ausnahmezustand ist am Donnerstag ein 25-Jähriger in Reichenbach (Kreis Esslingen) in die Wohnung seines Nachbarn eingebrochen. Dort randalierte er, als der Nachbar nach Hause kam, griff er diesen außerdem an.











Ein 25-Jähriger befand sich am Donnerstagnachmittag offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, als er in einem Mehrfamilienhaus in der Ulmer Straße in Reichenbach (Kreis Esslingen) randalierte. Gegen 17 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem der Mann eine Nachbarwohnung aufgebrochen, verwüstet und wahllos Gegenstände gestohlen hatte.

Nach Angaben der Polizei kehrte der Wohnungsinhaber währenddessen zurück und traf auf den Täter. Der 25-Jährige griff ihn dann offenbar an und verletzte ihn leicht. Der Nachbar musste später ambulant in einer Klinik behandelt werden.

Der Täter flüchtete zunächst, konnte aber wenig später von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Anschließend wurde er in eine Fachklinik eingewiesen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.