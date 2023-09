1 Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Bereits zum dritten Mal binnen einer Woche hat sich am Montag in Plochingen (Kreis Esslingen) ein junger Mann vor Fremden entblößt. Der Vorfall passierte wie bereits in der vergangenen Woche in der Nähe der Außenstelle des Landratsamtes.











Am Montagnachmittag hat ein noch Unbekannter in Plochingen im Kreis Esslingen einem Zeugen sein erigiertes Glied gezeigt. Daraufhin flüchtete er laut Angaben der Polizei.

Demnach stand der jugendlich aussehende Täter gegen 17 Uhr hinter einem Gebäude in der Straße Am Aussichtsturm, als es zu der exhibitionistischen Handlung kam. Der betroffene Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Die eingeleitete Fahndung blieb allerdings erfolglos. Daher bitten die Ermittler nun um Zeugenhinweise. Der Täter war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hatte rotblonde Haare. Er trug ein grün-rotes T-Shirt. Zeugen können sich unter Telefon 07 11 / 399 00 an die Ermittler wenden.

Ähnliche Vorfälle vergangene Woche

Bereits in der vergangenen Woche war in der Nähe des Tatortes zweimal ein Exhibitionist aufgefallen, die Beamten prüfen nun auch, ob es sich um denselben Täter handeln könnte, bestätigte ein Sprecher auf Nachfrage.